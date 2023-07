Inter, le diverse preferenze per l’attaccante rallentano il mercato? Il punto

Il mercato dell’Inter stenta sempre di più a decollare. Dopo gli arrivi importanti di Davide Frattesi e Marcus Thuram, adesso, i nerazzurri fanno fatica a completare la rosa. Le differenti visioni di Simone Inzaghi e della dirigenza stanno incidendo?

STALLO − L’obiettivo della dirigenza dell’Inter è ormai chiaro a tutti. Beppe Marotta e Piero Ausilio sono al lavoro per consegnare a Inzaghi una coppia di giocatori per ogni ruolo. La rosa poco profonda dello scorso campionato ha inciso sul rendimento dell’Inter nella seconda parte di stagione. Una strategia che può rivelarsi giusta dati i tanti impegni della squadra nerazzurra. Dopo le tante cessioni, però, i vertici dell’Inter stanno facendo fatica a completare il quadro. Le maggiori difficoltà si riscontrano nell’acquisizione di un portiere e di un attaccante. Per la questione portiere i problemi maggiori non sono del tutto imputabili all’Inter. Il Bayern Monaco sta facendo resistenza per Yann Sommer avendo bisogno di un sostituto. Sull’altra sponda, sono visioni differenti di Inzaghi e della dirigenza sul profilo giusto per l’attacco dell’Inter che potrebbero ritardare le operazioni.

Riflessioni in casa Inter

L’Inter, dopo la cessione di Andrè Onana, ha deciso di destinare un tesoretto per rinforzare l’attacco. Il profilo che avrebbe messo tutti d’accordo sarebbe stato Romelu Lukaku. Il brutto voltafaccia del belga ha costretto l’Inter a cambiare piani. A questo punto è iniziato un vero e proprio casting. Al momento, i preferiti sono Folarin Balogun e Alvaro Morata anche se ulteriori profili sono stati sondati. Qui, nascono le due differenti scuole di pensiero. La dirigenza dell’Inter vorrebbe investire su un profilo giovane come Balogun. L’obiettivo è quello di scommettere su una punta che può avere una crescita esponenziale nel tempo. Dall’altra parte, mister Inzaghi sa già di avere un profilo simile in rosa, Marcus Thuram. Il francese ha bisogno di ambientarsi alla nuova realtà e ha margini di miglioramento. Per questo motivo, il tecnico dell’Inter vorrebbe Morata. Lo spagnolo conosce la Serie A e può fare da chioccia proprio a Thuram. Il profilo di Morata piace anche alla dirigenza nerazzurra ma considerano il prezzo del cartellino (20.5 milioni) troppo alto.