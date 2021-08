Salcedo in Francia con Agoumé? Su Lazaro anche il Borussia Dortmund – CdS

Salcedo ieri non è stato convocato da Simone Inzaghi in vista di Verona-Inter. Il calciatore è vicino all’addio. Come riportato oggi dal “Corriere dello Sport” piace al Torino e non solo. Lazaro, richieste anche dalla Bundesliga.

COLPI IN USCITA – Ultime ore di mercato, l’Inter prepara gli ultimi colpi in uscita. Prima del 31, difatti, verranno definite le situazioni legate a Valentino Lazaro, Salcedo e Lucien Agoumé. Il primo piace tanto al Benfica, ma attenzione all’interesse del Borussia Dortmund. Agoumé invece da tempo è seguito dal Brest, e secondo il quotidiano romano il club francese vorrebbe anche il giovane Salcedo in prestito. Quest’ultimo è seguito da Juric che lo ha già allenato al Genoa e al Verona, ora lo vorrebbe con sé al Torino.

Fonte: Corriere dello Sport