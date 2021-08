Salcedo al Genoa? I rossoblu lavorano anche a un’altra pista – Sky

Eddie Salcedo è uno degli ultimi giocatori in uscita dall’Inter. Resta forte l’interesse del Genoa che rivorrebbe il giocatore. Secondo Gianluca Di Marzio di “Sky Sport”, però, i rossoblu stanno lavorando anche a un’altra pista per l’attacco: M’bala Nzola.

DOPPIA PISTA – Ultimi giorni molto caldi – come sempre – sul mercato. Anche in casa Genoa (in entrata) e Inter (in uscita). Il nome in comune tra le due società? Eddie Salcedo, che già ha giocato in rossoblu. I liguri, però, lavorano anche su un’altra pista in attacco. Ecco gli ultimi aggiornamenti da Gianluca Di Marzio: «Si sta lavorando in casa Genoa per definire il triangolo con lo Spezia, con Agudelo e Destro a questi ultimi e Nzola al Genoa. I rossoblu lavorano sempre anche a Salcedo dell’Inter, se dovesse arrivare lui a questo punto N’Zola andrebbe in prestito al Maiorca».