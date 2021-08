Inter, weekend vincente per tutti. Con un curioso dato in comune

Un weekend vincente quello dell’Inter, iniziato con l’1-3 della Prima Squadra venerdì sera al Verona, proseguito con lo 0-3 al Napoli della formazione femminile sabato e conclusosi ieri con il 3-2 della Primavera all’Atalanta. Un dato, inoltre, accomuna le tre formazioni nerazzurre.

WEEKEND VINCENTE – Inter protagonista in questo weekend di calcio. Partendo da venerdì sera, quando la Prima Squadra – grazie alle reti di Lautaro Martinez e Joaquin Correa (x2) – ha ribaltato il Verona al Bentegodi. Soltanto l’inizio di un fine settimana dominato dai colori nerazzurri. Sabato sera, infatti, anche l’Inter Women ha conquistato la vittoria in trasferta contro il Napoli nella prima stagionale. Un secco 0-3 con le reti di Flaminia Simonetti, Gloria Marinelli e Marta Pandini (vedi report). Il tutto si è poi concluso ieri con il 3-2 della Primavera ai danni dell’Atalanta. Reti di Abiuso, Fabbian e Carboni (vedi video).

DATO IN COMUNE – Un dato che hanno in comune le tre formazioni dell’Inter è il debutto in panchina di un nuovo allenatore. Simone Inzaghi, in Prima Squadra, ha avuto un esordio vincente grazie al 4-0 della scorsa giornata contro il Genoa a San Siro. Rita Guarino ha seguito lo stesso percorso alla prima con l’Inter Women, così come Cristian Chivu ieri alla prima sulla panchina della Primavera. Come si dice in questi casi: “Chi ben comincia, è già a metà dell’opera”.