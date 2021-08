Correa, in arrivo il video-presentazione dell’Inter: comunicati data e orario

Come anticipato oggi, è in arrivo il video di presentazione da parte dell’Inter del nuovo acquisto Joaquin Correa (vedi video). La società nerazzurra ha comunicato – attraverso i propri canali social ufficiali – anche la data e l’orario in cui sarà pubblicato.

PRESENTAZIONE – Dopo la presentazione sul campo con una doppietta al Verona, per Joaquin Correa sta per arrivare anche il classico contenuto video prodotto da Inter Media House. La società nerazzurra, attraverso un tweet, ha comunicato data e ora della pubblicazione. Ovvero questa sera, alle ore 23. “Dopo la prima assoluta, con il pubblico in sala, andrà in onda un nuovo spettacolo”. Puntate le sveglie, quindi, e non perdetelo!

🎥 | PREMIÈRE Dopo la prima assoluta di venerdì a Verona, con il pubblico in sala, questa sera alle 23 andrà in onda un nuovo spettacolo 🇦🇷🎬🎥📺 — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) August 30, 2021