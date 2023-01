Romano: «Thuram, Chelsea lavora per ingaggiarlo a gennaio. In estate…»

Fabrizio Romano ha parlato dell’interesse del Chelsea per Marcus Thuram, attaccante del Borussia Monchengladbach nel mirino anche dell’Inter.

INTERESSE – Queste le parole di Fabrizio Romano tramite il proprio canale YouTube sull’interesse del Chelsea per Marcus Thuram, attaccante del Borussia Monchengladbach nel mirino anche dell’Inter. «Vorrei chiarire che sono (il Chelsea, ndr) alla ricerca di giocatori offensivi. Ora anche il cartellino rosso per Joao Felix al suo debutto e quindi tenete d’occhio Marcus Thuram, attaccante del Borussia Monchengladbach, perché, come vi ho detto qualche giorno fa, il Chelsea sta lavorando per ingaggiare Thuram a gennaio. Stanno parlando l’agente del giocatore e quindi il Chelsea ci sta lavorando. Stanno presentando un progetto a Marcus Thuram, che ha molte proposte per andare libero in estate, ma il Chelsea è ancora interessato a Thuram. Non è l’unica opzione offensiva, hanno anche altri giocatori nella lista in quella posizione».