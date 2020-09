Romano: “Smalling-Roma, Inter ha presentato offerta? La veritÃ ”

Romano: “Smalling-Roma, Inter ha presentato offerta? La verità”

Fabrizio Romano

Chris Smalling, difensore del Manchester United, rimane al centro del mercato con la Roma che non lo molla e le voci su un’offerta da parte dell’Inter

SITUAZIONE – A spiegare come starebbero le cose sul difensore del Manchester United, Chris Smalling, è Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato, ai microfoni di “Calciomercato.com”. «Ad oggi la Roma rimane la squadra favorita per prenderlo. Ci proverà ancora ma ancora la valutazione dello United di 20 milioni rimane molto alta per la Roma che ne ha offerti tra i 12 e i 13. Dopo aver preso Kumbulla, sicuramente non vuole fare un altro investimento da 20 milioni. Spera negli ultimi giorni di mercato di riuscire ad ottenere uno sconto, avendo il giocatore come alleato. Smalling vuole tornare, Fonseca a spendere parole importanti per lui, ma al momento ancora non c’è un accordo definitivo. Roma che sta studiando anche altri difensori, mentre per il momento non c’è ancora un’offerta dell’Inter nonostante i rumors degli ultimi giorni».

