VIDEO – Primo Sassuolo-Inter indimenticabile: 0-7 e doppietta di Milito

Condividi questo articolo

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 22 settembre 2013. A Reggio Emilia va in scena il primo confronto di sempre tra i nerazzurri e il Sassuolo. Il risultato finale è tennistico: 0-7 per gli uomini di Mazzarri, con Milito che torna al gol dopo 7 mesi.

SETTE – La prima sfida in assoluto tra Inter e Sassuolo è all’insegna del numero 7. Sette i gol rifilati dai nerazzurri ai padroni di casa, sette i mesi di attesa per rivedere Diego Milito segnare. Ma andiamo con ordine. L’Inter passa in vantaggio già dopo sette (rieccoci) minuti: lancio lungo linea di Juan Jesus per Yuto Nagatomo, che crossa in mezzo dove arriva Rodrigo Palacio in allungo a segnare. Poi sale in cattedra Saphir Taider, che al 23′ trova il 2-0 sfruttando una leggerezza del portiere avversario su una respinta. Poi l’algerino propizia l’autogol di Pucino dieci minuti dopo: poco più di mezz’ora, e il tabellino già recita 0-3 per l’Inter. Il quarto gol arriva a inizio ripresa: Ricky Alvarez e Palacio scambiano in crontropiede fino ad arrivare in area del Sassuolo, dove il numero 11 ribatte in rete la respinta del portiere sul tiro di Don Rodrigo. Poi c’è gloria per Diego Milito. El Principe non segna da febbraio, a causa del brutto infortunio subito contro il Cluj. Entra in campo e torna a fare ciò che meglio sa fare, ossia segnare. Lo fa al 63′ quando insacca da pochi passi su suggerimento di Alvarez. E si ripete in modo quasi identico all’83’, quando segna il settimo gol di giornata (assist di Fredy Guarin). In mezzo anche il tiro piazzato magnificamente da Esteban Cambiasso sotto l’incrocio dei pali, su assist proprio di Milito. Nel video YouTube dell’Inter il resoconto della partita: