Brozovic e Nainggolan, PSG sulle loro tracce? Fonte Inter spiega

Marcelo Brozovic e Radja Nainggolan sono giocatori dell’Inter accostati al PSG che sarebbe alla ricerca di almeno un nuovo centrocampista

INDISCREZIONE – Le Parisien fa il punto sul possibile interesse del PSG per Marcelo Brozovic e Radja Nainggolan. Stando al portale francese, Leonardo considererebbe il mercato italiano come corsia preferenziale per effettuare almeno un colpo a centrocampo. Per questo motivo i nomi del 27enne croato e del 32enne belga sarebbero stati recentemente associati al club parigino. Tuttavia una fonte interna dell’Inter avrebbe affermato che non sarebbero iniziate discussioni concrete per i due giocatori.

Fonte: Frédéric Gouaillard e Yves Leroy (con Adrien Chantegrelet) – LeParisien.fr