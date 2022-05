Romano: «Lukaku addio Chelsea? Ancora da capire, una cosa sicura»

Romano, giornalista ed esperto di mercato, nel corso del suo podcast Here We Go su Spotify ha aggiornato la possibile cessione di Romelu Lukaku, con l’Inter alla finestra.

POSSIBILE CESSIONE – Fabrizio Romano parla della situazione Lukaku in uscita dal Chelsea: «Lukaku ancora una volta ha tenuto a chiarire la sua situazione al Chelsea (QUI le dichiarazioni). Ma tra lui e la società la verità arriverà solo al termine della stagione, compreso Thomas Tuchel. Da capire le intenzioni del Chelsea, considerando soprattutto le questioni societarie. Quel che è certo è che il club sarà ceduto, ma va ancora approvato».