Lukaku tuona (con Pastorello?): «Non lascerò che qualcuno parli per me!»

Lukaku torna a parlare attraverso il suo account Instagram. L’ex numero 9 dell’Inter, al centro di mille rumors da quando si è trasferito al Chelsea, replica probabilmente alle parole del suo stesso agente che in giornata ha parlato dei suoi problemi in quel di Londra e delle voci su un ritorno a Milano

NON A MIO NOME – Romelu Lukaku tuona dal suo account Instagram replicando molto probabilmente alle fresche dichiarazioni del suo agente, Federico Pastorello, che ha detto come qualche problema al Chelsea ci sia stato: «Non lascerò mai che qualcuno parli per me… Ho tenuto la bocca chiusa e mi sono concentrato sull’aiutare la squadra e concludere la stagione nel miglior modo possibile. Quindi se qualcuno là fuori cerca di dire qualcosa su di me e sul club, non a mio nome».