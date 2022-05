Il Brest capitola sul campo del Monaco con Satriano e Agoumé dal 1′

Monaco-Brest 4-2, match valido per la trentasettesima giornata di Ligue 1. Dal primo minuto i due giocatori in prestito dall’Inter, Satriano e Agoumé

KO PER GLI INTERISTI − Arriva un KO alla penultima giornata per il Brest dei prestiti Inter, Martin Satriano e Lucien Agoumé. Partita con poche motivazioni per gli uomini di Der Zakarian, ormai salvi da un paio di giornate e certi di poter giocare in Ligue 1 anche il prossimo anno. Molto più importante invece la gara per i padroni di casa del Monaco in piena lotta per entrare direttamente in Champions League. Partono dal primo minuto sia l’attaccante uruguaiano che il centrocampista francese, entrambi in prestito proprio dall’Inter. Pronti-via e il Brest in 13 minuti gela con un uno-due terrificante il Louis II con le reti di Duverne e Belaili. Ma nei minuti finali si scatena bomber Ben Yedder. Prima accorcia le distanze su rigore per poi ribaltarla in tre minuti nella ripresa confezionando una grandissima tripletta. Al 70′, match chiuso con il gol di Volland. 64 minuti di partita per Satriano, 90 e più per Agoume.