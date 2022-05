Mourinho: «Roma, gente speciale! Succede con Scudetto a Inter o Milan»

Mourinho ha rilasciato un’intervista a Sky Sport dopo il pareggio tra Roma e Venezia (vedi report). Il tecnico giallorosso ha elogiato la tifoseria romanista per il supporto dato in questa stagione in cui Inter o Milan si contendono lo Scudetto

PUBBLICO SPECIALE − Mourinho spera di dedicare un trofeo ai tifosi giallorossi: «Se riusciremo a dare un titolo, penso che sarà meritato per noi ma sarebbe meritato per loro, che meritano di più. Se succede questo quando Milan o Inter vincono il campionato penso che vale di più. La famiglia c’è sempre quando si vince, quando non si vince è una cosa diversa. E’ qualcosa di speciale questo pubblico. Siamo una delle squadre che crea di più, con 5-6-7 gol potevamo avere qualche punto in più».