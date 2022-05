Roma, porta stregata all’Olimpico! Tante occasioni ma col Venezia è 1-1

Roma, termina in pareggio la sfida all’Olimpico contro il Venezia. Tantissime le occasioni sprecate dai giallorossi nel secondo tempo, ma la sfida finisce in pareggio: 1-1.

IN UNA PORTA – Il Venezia parte forte all’Olimpico, trovando subito il vantaggio dopo appena quarantotto secondi: invenzione di Aramu per Okereke che di tea supera il portiere avversario. Nel primo tempo da segnare anche l’espulsione di Kiyine che colpisce con un calcio Lorenzo Pellegrini. Nel secondo tempo si gioca in una porta sola: quella del Venezia. I giallorossi colpiscono ben quattro traverse e trova la continua opposizione di Maenpaa, portiere avversario. Shomurodov nel secondo tempo trova il pareggio sulla ribattuta del portiere avversario. L’arbitro Sozza fischia la fine della partita dopo ben sette minuti di recupero (inizialmente erano quattro), dopo il check del VAR sull’ultima azione. Pareggio che serve ben poco alla quadra allenata da José Mourinho.