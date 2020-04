Romano: “Inter, sfida con la Juventus per Tonali! Lukaku resta, Chiesa…”

Le prossime mosse di mercato dell’Inter sono state a grandi linee descritte da Fabrizio Romano. L’esperto di mercato, rispondendo ad alcune domande su “Calciomercato.com” (vedi prima parte), ha preannunciato una sfida con la Juventus per Tonali e Chiesa. Nessun dubbio sulla permanenza di Lukaku

CHIESA – Fabrizio Romano delinea la situazione Federico Chiesa: «La Fiorentina pretenderà almeno 55/60 milioni di euro. Prima del Coronavirus si andava spediti verso la cessione, adesso che i rapporti di forza economica dei club sono cambiati non ci sono più certezze: Rocco Commisso proporrà il rinnovo a Chiesa in tempi brevi, Juventus e Inter sanno quanto devono spendere per prenderlo».

TONALI – Romano poi viene interpellato su Paul Pogba e Sandro Tonali in ottica bianconera: «Sono certamente due nomi in lista. Pogba è il grande sogno della Juve che ne parla da mesi con Mino Raiola; prima della crisi per il Coronavirus si studiava già un’offerta, ora bisogna ripensare le cifre ma se il Manchester United decidesse di venderlo, la Juve si farebbe trovare pronta: l’idea è di predisporre tutto per provarci seriamente. Per Tonali è sfida totale con l’Inter».

LUKAKU – Infine, respinto un possibile passaggio di Gonzalo Higuain in nerazzurro: «Ad oggi questa è fantasia; inoltre, Romelu Lukaku rimarrà certamente all’Inter».

Fonte: Calciomercato.com – Fabrizio Romano