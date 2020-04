Romano: “Inter, ecco la strategia sul mercato! Godin puÃ² partire, due nomi”

Romano: “Inter, ecco la strategia sul mercato! Godin può partire, due nomi”

L’Inter è già proiettata alla finestra estiva di calciomercato. Il giornalista Fabrizio Romano, sul sito “Calciomercato.com”, ha spiegato le idee della dirigenza nerazzurra con un riferimento specifico alla situazione di Godin

INNESTI MIRATI – Fabrizio Romano spiega la strategia dell’Inter per il prossimo mercato: «Se rimanesse Lautaro Martinez, non credo arriverebbe un top player proprio in attacco. L’idea è rinforzare centrocampo e fasce senza perdere alcun big».

CAMBIO IN DIFESA? – Romano poi passa al reparto di difesa illustrando le possibili manovre: «Diego Godin può partire anche perché l’Inter risparmierebbe quasi 20 milioni con il suo ingaggio. Marash Kumbulla è un obiettivo serio, Jan Vertonghen è un’idea per cui al momento non si è andati avanti».

Fonte: Calciomercato.com – Fabrizio Romano