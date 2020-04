FIGC, da lunedÃ¬ Coverciano per pazienti Coronavirus: il comunicato

FIGC, da lunedì Coverciano per pazienti Coronavirus: il comunicato

A partire da lunedì il Centro Tecnico Federale di Coverciano sarà a disposizione della Protezione Civile per i pazienti affetti da Coronavirus e che hanno superato la fase critica della malattia

CORONAVIRUS- “Conclusi i sopralluoghi effettuati dalla Protezione Civile del Comune di Firenze, che installerà un presidio all’interno del Centro, è stato dato il via libera per attuare l’isolamento domiciliare, non risultando al momento necessari diversi interventi, per i pazienti positivi al COVID-19 che alla data delle dimissioni risultino autonomi, clinicamente guariti, ma ancora positivi al tampone e che siano impossibilitati a risiedere presso la propria abitazione. Sono 54 le camere che potranno esser utilizzate, insieme a tutti gli spazi comuni della Casa delle Nazionali, famosa all’estero come l’Università del calcio. Un luogo iconico, immerso nel verde fiorentino, dove sono stati costruiti, dal ’68 ad oggi, tutti i successi delle Nazionali italiane di calcio”.

PRESIDENTE FEDERALE – «Sono felice che la nostra disponibilità sia stata accolta con tanto entusiasmo dal sindaco Nardella» – dichiara il presidente Gravina – «siamo a disposizione, con tutti i nostri mezzi, per contribuire alla gestione dell’emergenza. Mi auguro che l’accoglienza nel Centro federale di Coverciano possa favorire la piena guarigione di tutti coloro che saranno ospitati».

SINDACO – «Ringrazio il presidente Gravina e la FIGC per aver messo la struttura di Coverciano a disposizione della città di Firenze» – ha detto il sindaco Dario Nardella -. «È la prima volta che questo complesso viene utilizzato a fini sanitari: rimarrà nella storia, ma soprattutto ci aiuterà a gestire tutta la fase di emergenza da lunedì in poi».

Fonte: figc.it