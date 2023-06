Romano conferma su Azpilicueta: «Inter al lavoro, c’è volontà!»

Azpilicueta e l’Inter potrebbero presto abbracciarsi. Lo spagnolo sta parlando col Chelsea per risolvere anticipatamente il suo contratto. Ne parla Romano

AL LAVORO − L’aggiornamento di Fabrizio Romano su Azpilicueta, difensore spagnolo in uscita dal Chelsea. «Cesar Azpilicueta vuole provare una nuova esperienza e sta discutendo con il Chelsea per lasciare il club, nonostante il suo contratto vada in scadenza nel 2024. L’Inter sta lavorando sullo spagnolo». Il suo profilo rientra nella schiera di quei giocatori funzionali per il gioco di Inzaghi, in quanto può agire sia come braccetto che da laterale difensivo (vedi scheda).