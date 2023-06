Azpilicueta profilo giusto per l’Inter? Età, stipendio e statistiche dello spagnolo

Cesar Azpilicueta è il nuovo nome nel mirino dell’Inter per rinforzare la difesa. Tuttavia la trattativa per il capitano del Chelsea rischia di essere meno semplice del previsto. In attesa di sviluppi, analizziamo il profilo dello spagnolo, chiamato a sostituire Milan Skriniar.

ALL’IMPROVVISO – Finora per la difesa dell’Inter era uscito un solo nome. Quello di Yann Bisseck, difensore tedesco classe 2000 con cui l’accordo non è ancora definitivo. Un nome perfetto quello del difensore dell’Aarhus, che ha tutte le caratteristiche in linea con le linee guida nerazzurre sul mercato. Ieri invece è emerso un nuovo profilo, ben diverso da quello di Bisseck. Quello di Cesar Azpilicueta, difensore e capitano del Chelsea. Una trattativa quasi prossima alla chiusura, ma che in realtà potrebbe risultare più complicata del previsto. E non solo per i dialoghi in corso tra Inter e Chelsea per Romelu Lukaku. In attesa degli sviluppi, vediamo chi è il difensore spagnolo e se il suo profilo è adatto per i nerazzurri.

USATO SICURO – Rispetto proprio a Bisseck, Azpilicueta sarebbe un acquisto decisamente in controtendenza. Lo spagnolo è infatti prossimo ai 34 anni (li compirà il 28 agosto), pertanto non parliamo affatto di un profilo futuribile. Tuttavia una cosa è certa. Con lui l’Inter non ridurrebbe (anzi, al contrario) il tasso tecnico della retroguardia. Azpilicueta è un difensore dall’esperienza granitica, abituato a calcare i migliori palcoscenici d’Europa. Ha all’attivo 508 presenze e 17 gol con il Chelsea, e 44 presenze e 1 rete con la Nazionale spagnola. E il cui palmares fa impallidire mezza Serie A: 2 Premier League, 1 FA Cup, 1 Coppa di Lega, 1 Champions League, 2 Europa League, 1 Supercoppa UEFA e 1 Mondiale per Club. Il suo contributo in termini di leadership e personalità non è affatto in discussione. Ma ci sono anche altri fattori da considerare.

RUOLO PRECISO – Azpilicueta è abituato a giocare centrale di destra in una difesa a tre. Pertanto nell’Inter andrebbe a prendere il posto di Milan Skriniar, sia in rosa che in campo. Creando così una coppia da 68 anni in due con Matteo Darmian (classe 1989 anche lui). Tuttavia lo spagnolo ha uno stipendio ben diverso rispetto allo slovacco (3 milioni di euro annui). Azpilicueta al Chelsea guadagna 5,15 milioni di sterline (quasi 6 milioni di euro) a stagione secondo Calcio e Finanza, e coi Blues ha ancora un anno di contratto. L’Inter pertanto dovrà sia attendere che venga risolto il contratto tra lui e il Chelsea, onde evitare di sborsare somme per il cartellino. Sia auspicare una riduzione dello stipendio, più verso la cifra salutata da Skriniar. Giusto riconoscere ad Azpilicueta i meriti di una straordinaria carriera, ma senza derogare (troppo) dalle rigide esigenze finanziarie del club.