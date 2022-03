Raspadori, Juventus al lavoro per il colpo. Ma l’Inter non molla – TS

Giacomo Raspadori sta disputando un’ottima stagione con la maglia del Sassuolo. L’attaccante fa gola a diversi top club, fra cui la Juventus, pronta a portarlo a Torino. L’Inter, però, non molla

SOTTOTRACCIA – Giacomo Raspadori sta disputando la miglior stagione della sua giovane carriera. L’attaccante del Sassuolo ha segnato 9 gol in 30 presenze in tutte le competizioni ed ha siglato una doppietta nell’ultima uscita degli Azzurri di Mancini contro la Turchia. Le sue ottime prestazioni hanno attirato gli interessi di diversi club, fra cui la Juventus. Secondo Tuttosport, i bianconeri pensano al calciatore per completare il reparto offensivo: si punterà ad un’operazione “alla Locatelli”, basata su un prestito biennale con diritto di riscatto. In questo scenario si inserisce l’Inter, che non molla il giocatore anche se, secondo il quotidiano, la pista che porta a Milano si è raffreddata con i nerazzurri concentrati sull’affare Dybala. Interessata anche la Roma, che punterebbe su Raspadori in caso di addio di Zaniolo.

Fonte: Antonino Milone – Tuttosport