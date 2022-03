Dybala-Inter legato a Lautaro Martinez. Concorrenza folta dall’estero – TS

Paulo Dybala sarà uno dei pezzi pregiati della prossima sessione di mercato. L’argentino, che lascerà a zero la Juventus, fa gola a diversi top club in Europa, fra cui l’Inter. Il suo arrivo a Milano, però, è legato all’eventuale addio di Lautaro Martinez

COLPO – Paulo Dybala è destinato ad infiammare il mercato estivo. Il suo addio alla Juventus a parametro zero rappresenta un’occasione per diversi top club, alla ricerca di un attaccante di livello e con un’esperienza importante in Champions League. Fra questi vi è certamente l’Inter, con Beppe Marotta, l’uomo che lo portò a Torino. Per l’argentino, la destinazione Inter, è la migliore dal punto di vista tecnico: nel club nerazzurro, infatti, troverebbe quella centralità nel progetto che è mancata alla Juventus negli ultimi anni, dopo gli arrivi di Cristiano Ronaldo prima e Dusan Vlahovic poi. Il suo possibile arrivo in nerazzurro, però, è legato a doppio-filo a Lautaro Martinez.

CESSIONE – Su Lautaro Martinez c’è l’Atletico Madrid di Simeone che però segue da vicino anche la vicenda Dybala: l’ex centrocampista di Lazio ed Inter è un estimatore di vecchia data de “La Joya”. Il parco attaccanti dei Colchoneros è folto, con Joao Felix, Griezmann, Correa, Suarez e Cunha. Ma gli ultimi due potrebbero salutare Madrid, lasciando quindi uno slot libero per Dybala. Sull’argentino, inoltre, potrebbero piombare il Barcellona, nonstante le smentite delle ultime settimane, o il Paris Saint-Germain, che potrebbe perdere uno fra Mbappe, Neymar e Messi. Anche il Tottenham di Paratici potrebbe pensare all’argentino, ma il club inglese resta defilato visto che, quasi certamente, non potrà offrire la vetrina della Champions League. Sullo sfondo anche il Manchester City di Guardiola.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini