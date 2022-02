Ranocchia, l’Inter ha un’opzione e presto farà le dovute valutazioni

Ranocchia, anche lui ha un contratto in scadenza a giugno 2022, ma la questione è più tranquilla rispetto le situazioni legate a Samir Handanovic, Ivan Perisic e, soprattutto, Marcelo Brozovic. Per il difensore, l’Inter farà presto le sue valutazioni con una possibilità.

LA SITUAZIONE – Anche il contratto di Andrea Ranocchia andrà in scadenza a giugno 2022. Anche sul mercato in uscita in difesa l’Inter dovrà fare le sue valutazioni, considerando già l’addio certo di Aleksandar Kolarov e anche la possibilità di sacrificare un big (il più indiziato potrebbe essere Stefan de Vrij). A quel punto potrebbe tornare utile rinnovare il contratto ad Andrea Ranocchia, sempre pronto quando chiamato in causa per sostituire l’olandese come in questa stagione, anche se ad oggi in Serie A ha raccolto solamente tre presenze totali. Qualora Ranocchia decidesse di continuare con l’intenzione di chiudere la carriera all’Inter, potrebbe rinnovare il suo contratto con i nerazzurri. In tal senso, la società ha riservato la possibilità di rinnovare per un altro anno il contratto del difensore.