Zanetti e gli obiettivi dell’Inter: «Piano strategico ben definito! La sfida…»

Zanetti ha trascorso una vita all’Inter, prima da giocatore e capitano e ora da vice presidente. L’ex numero 4 nerazzurro si è raccontato ai microfoni di clarin.com, ripercorrendo le tappe che lo hanno portato in Italia. Un commento anche sui piani di sostenibilità del club

UNA VITA IN NERAZZURRO – Javier Zanetti è indissolubilmente legato all’Inter. L’ex capitano e attuale vice presidente nerazzurro, ripercorre i suoi primi passi in Italia e svela di non aver mai pensato di poter rimanerci per così tanto tempo: «Ricordo che l’aeroporto era pieno di amici, tutti in lacrime. Ho detto loro, ‘non me ne vado per sempre’. Adesso si parla di quasi 27 anni, ma a quel tempo non me lo sarei mai immaginato. Ero giovane, avevo delle paure e il mio salto è stato grandissimo, dal Banfield all’Inter ma l’ho fatto perché era la mia grande occasione. Appena arrivato all’Inter ho detto: ‘Devo fare il possibile per restare’. Perché in quel momento potevano giocare tre stranieri e l’Inter aveva portato Rambert, Paul Ince e Roberto Carlos. Io ero il quarto ma mi sono posto l’obiettivo di restare. Ho cominciato ad allenarmi, il mister cominciava a piacermi finché un giorno mi ha chiamato in sala: “Guarda, tra 15 giorni esordiremo con il Vicenza in campionato e tu giocherai a destra e Roberto Carlos al sinistra”. Ed è lì che ho iniziato. Era Ottavio Bianchi che era stato l’allenatore di Diego Maradona al Napoli».

PREPARAZIONE – Zanetti racconta come ha vissuto il passaggio dall’essere un idolo in campo a un leader fuori: «Per essere un leader devi prepararti. Quando mi hanno detto che sarei diventato vicepresidente dell’Inter ero felice ma allo stesso tempo sapevo che era una grande responsabilità. Stavo partendo da zero. Per questo mi sono iscritto all’università, sono tornato a studiare. Non puoi fingere di essere un buon leader perché sei stato un grande calciatore. Volevo essere un leader con una visione a 360 gradi. E sono andato all’Università Bocconi per studiare Sport Management per formarmi in marketing, finanza, relazioni internazionali e management sportivo. Perché questo amplia le tue conoscenze e ti senti utile in altre aree del club».

SFIDA – Per finire Zanetti parla dei piani del club nerazzurro per poter competere ad alti livelli: «Come si fa a competere con club come il Manchester City? È vero che le armi a disposizione sono diverse ma quando hai un piano strategico ben definito, devi rispettarlo e portarlo a termine. È una bella sfida. La grande sfida di tutti i club del mondo è la sostenibilità e lavoriamo per questo».

Fonte: clarin.com – Mariano Verrina