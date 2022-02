Amoruso: «Napoli-Inter, l’assenza di Bastoni pesa. Sanchez deve giocare!»

Nicola Amoruso, ex giocatore della Juventus, oggi in un suo intervento su Sky Sport, ha detto la sua riguardo la sfida scudetto tra Napoli e Inter, e le possibili scelte di formazione di Simone Inzaghi.

CONTRO IL NAPOLI – Amoruso parla così della sfida tra Inter e Napoli: «È una partita fondamentale per il Napoli che deve rincorrere l’Inter, Koulibaly anche se arriva stanco dal viaggio, arriva vittorioso e quindi la stanchezza la metti da parte per una partita così importante. Chi accanto a Dzeko? Secondo me il dubbio ci deve essere, soprattutto in questo momento. L’Inter deve sfruttare l’entusiasmo di Sanchez perché è in un momento magico, il gol contro la Roma lo ha rivitalizzato. Lautaro Martinez è un po’ appannato, quindi può essere determinante anche a partita in corso. La sicurezza è data da un Dzeko straordinario e un Sanchez che può fare benissimo anche da seconda punta: in questo momento offre più garanzie sotto il punto di vista dell’entusiasmo».

IN DIFESA – Amoruso ha parlato anche della difesa, vista l’assenza di Alessandro Bastoni: «Chi al posto di Bastoni? Credo che sarà Dimarco a giocare perché in questo momento è quello che può offrire più soluzioni offensive e Inzaghi ama un calcio propositivo. L’assenza di Bastoni pesa non poco perché è un giocatore straordinario, tra i migliori profili a livello europeo perché ha tutto: sa difendere e sa impostare. In questo momento credo che l’Inter debba azzardare qualcosa in più quindi Dimarco è la soluzione più probabile».