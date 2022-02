ESCLUSIVA IN – Sabatini: «Napoli-Inter sfida stimolante! Dispiace non essere coinvolto»

Walter Sabatini, da un mese nuovo Direttore Sportivo della Salernitana ed ex dirigente – tra le altre – di Roma e Inter, in una nostra intervista esclusiva ha parlato di Napoli-Inter in programma sabato alle 18, di Luciano Spalletti, la lotta scudetto e l’avventura in Champions League della squadra allenata da Simone Inzaghi.

Sabatini, sabato una sfida importante come Napoli-Inter. I nerazzurri contro Luciano Spalletti, che lei conosce bene e ha portato all’Inter nel 2017

Napoli-Inter è una di quelle partite che giustifica la pratica del calcio, si affrontano due squadre che occupano due posizioni in classifica veramente stimolanti per tutti. Corretto dire che ci si gioca il titolo. Sono partite che arricchiscono il calcio per tutti, non solo per chi le gioca. Sarà una partita di altissimo livello, condotta da due allenatori importanti: Luciano Spalletti, che è un condottiero straordinario, e Simone Inzaghi. Luciano a Napoli ha fatto un’opera d’arte perché era difficile mantenere subito la squadra in posizioni del genere, ma lui è un genio e colgo sempre l’occasione per dirlo. Ha una buona squadra e sarà uno spettacolo. Mi dispiace tanto non essere tra i protagonisti, coinvolto in una partita del genere.

Sabatini secondo lei, dopo la sconfitta nel derby, l’Inter rischia di accusare una battuta d’arresto, visti i prossimi impegni contro Napoli e, soprattutto, Liverpool?

Simone Inzaghi è un tecnico giovane, ma che ha acquisito le sue importanti esperienze con la Lazio. La sua Inter gioca benissimo, lo scivolone nel derby ha rimesso un po’ tutto in gioco, però, nulla toglie al valore della squadra e quello che ha fatto fino ad oggi. La partita di Coppa Italia ha restituito fiducia a una squadra altamente competitiva, l’Inter saprà affrontare i prossimi impegni al massimo. La squadra è consapevole, forte e determinata. I primi quindici minuti contro la Roma sono stati di vero calcio spettacolo. L’Inter sarà all’altezza dei prossimi impegni cioè Napoli e Liverpool. Anche se sono partite con un tasso di difficoltà nettamente superiore rispetto quella di Coppa Italia.

Sabatini, domenica alle 15 una sfida altrettanto importante per lei come Genoa-Salernitana

Genoa-Salernitana sarà essenziale per la lotta alla sopravvivenza, lo stesso tasso di emozioni li avrò io con la mia partita, non c’è ombra di dubbio. Per me vale come Napoli-Inter

Si ringrazia Walter Sabatini per la disponibilità mostrata nell’intervista.