Ranocchia al Genoa? Nell’attesa altri colpi rossoblù. Gravillon, l’Inter cede

Ranocchia può andare al Genoa, ma non è ancora fatta come fatto sapere dallo stesso difensore in serata (vedi articolo). Gianluca Di Marzio, in chiusura di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, ha parlato anche di un altro difensore in uscita dall’Inter: Gravillon.

DUE FUORI – Altre uscite, secondo Gianluca Di Marzio: «Il Genoa è in attesa di capire Andrea Ranocchia cosa farà. Peraltro lunedì sarà di nuovo papà, e si vuole prendere il giusto tempo per l’arrivo della sua nuova piccola. Sta trattando per Amer Gojak della Dinamo Zagabria (centrocampista, ndr): operazione da circa sei milioni di euro. Poi valuta sempre Mario Balotelli. L’Inter ha preso il 2003 Oliver Jurgens dal Verona ed è in uscita Andrew Gravillon, che va al Lorient in Francia in prestito con diritto di riscatto».