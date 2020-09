Ranocchia, termina l’incontro con gli agenti: le parole del difensore – Sky

Andrea Ranocchia

Termina l’incontro tra Andrea Ranocchia ed i suoi agenti. All’ordine del giorno il futuro del difensore dell’Inter, che piace molto al Genoa. Ecco le sue parole al termine della riunione, riportate da Marco Bovicelli di “Sky Sport”.

FUTURO – Quale futuro per Andrea Ranocchia? Il difensore dell’Inter andrà in scadenza la prossima estate, motivo per cui i nerazzurri vorrebbero capitalizzare la sua partenza. Sulle sue tracce c’è il Genoa, club da cui l’Inter lo acquistò nel gennaio 2011. Tuttavia la trattativa tra i due club è in una fase ancora piuttosto tiepida. Oggi a Milano Ranocchia si è incontrato con i suoi agenti ma, al termine, non si sbottona sui temi dibattuti. Ecco le sue parole: «Novità? No, ho preso un cappuccino col procuratore. Restare all’Inter? Non lo so ragazzi, non lo so. Un desiderio? Mi nasce la bimba lunedì prossimo, quindi che vada tutto bene (ride, ndr)».