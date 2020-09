Inter-Fiorentina, Conte sta lavorando su due moduli – Sky

Si avvicina Inter-Fiorentina (sabato alle ore 20.45), esordio in questa Serie A per i nerazzurri. In vista di questa sfida, ma con visione più ampia, Conte sta lavorando a due moduli, secondo quanto riportato da “Sky Sport”.

FLESSIBILITÀ – Questo è quanto Antonio Conte richiederà ai suoi, già in Inter-Fiorentina ma non solo. L’innesto di Arturo Vidal a centrocampo aumenta le opzioni tattiche del tecnico. Ora la zona centrale del campo consente di lavorare con maggiore ampiezza, integrando anche soluzioni diverse. Conte sarà poi chiamato a valorizzare definitivamente Christian Eriksen. Nonostante alcune buone prove, il danese deve ancora prendersi lo scettro del tasso tecnico nerazzurro. Ma le amichevoli precampionato fanno ben sperare (per Eriksen doppietta contro il Pisa). Viene quindi naturale attendersi un impiego più frequente e proficuo del trequartista. Posizione in cui Conte ha provato anche Stefano Sensi nelle scorse settimane. Il numero 12, assieme al 24 danese, è il giocatore che garantisce la migliore visione di gioco. E non è da trascurare la possibilità di vedere anche Vidal a fare da enganche tra centrocampo e attacco. Come ribadito anche a “Sky Sport”, due sono i moduli su cui Conte sta lavorando alacramente. Il caro e vecchio 3-5-2 innanzitutto, da trasformare però in un 3-4-1-2 all’occorrenza.