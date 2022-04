La Premier League tenta i big dell’Inter: in tre controllati in Inghilterra – CdS

Sul Corriere dello Sport si parla di possibile cessione di Lautaro Martinez (vedi articolo), ma non solo. Nell’articolo di Andrea Ramazzotti vengono indicati anche tre giocatori dell’Inter nel mirino di club della Premier League.

DESTINAZIONE PREMIER LEAGUE? – L’Inter dovrà chiudere anche in questa stagione il mercato in attivo e la dirigenza studia le varie opzioni. L’autofinanziamento imposto dalla famiglia Zhang e le nuove norme di recente approvazione dell’UEFA (vedi articolo) obbligano ad adattarsi da subito. C’è però anche la volontà di non smobilitare, quindi non sarà una corsa alla cessione. Il Corriere dello Sport, a prescindere da Lautaro Martinez, indica tre giocatori su cui dalla Premier League c’è un discreto mercato: Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Milan Skriniar. Saranno le offerte a determinare il prossimo sacrificato, senza contare Stefan de Vrij che avendo un anno residuo di contratto non potrà portare troppi soldi nelle casse dell’Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti



