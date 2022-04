Lautaro Martinez lascia l’Inter? Scamacca opzione ma il sogno è un altro – CdS

Stamattina la principale notizia di mercato sul Corriere dello Sport riguarda Ausilio in Spagna per capire i margini di una cessione di Lautaro Martinez (vedi articolo). In caso di addio all’Inter c’è Scamacca come opzione, ma non è il solo.

IL SOSTITUTO – Lautaro Martinez è in bilico per l’Inter della prossima stagione e resta Gianluca Scamacca come nome forte per la sua sostituzione. Per l’attaccante del Sassuolo, scrive Andrea Ramazzotti sul Corriere dello Sport, si pensa a parte della cifra incassata dalla cessione del Toro più il cartellino di Andrea Pinamonti, ora in prestito all’Empoli. In realtà, però, il vero sostituto di Lautaro Martinez sarebbe un altro: Darwin Nunez, attaccante del Benfica che stasera sfiderà il Liverpool in Champions League. Vista la concorrenza (e la valutazione), l’uruguayano è però ritenuto un sogno difficile da realizzare.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti



