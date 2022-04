Ausilio in Spagna non solo per Lautaro Martinez: punta due del Real Madrid – CdS

La missione di Ausilio in Spagna (vedi articolo) non è solo per capire se si può vendere Lautaro Martinez: il Corriere dello Sport fa anche i nomi di due giocatori del Real Madrid che possono interessare all’Inter.

IN ENTRATA – Il Real Madrid ieri sera ha conquistato un’incredibile qualificazione alle semifinali di Champions League, eliminando il Chelsea ai tempi supplementari pur perdendo 2-3. Al Bernabéu c’era anche Piero Ausilio, che ha cominciato così la sua missione nella capitale spagnola. Il Corriere dello Sport parla di Lautaro Martinez come primo nome sul piatto, inteso come cessione, ma c’è anche qualche possibilità in entrata. Proprio dai blancos arrivano due ipotesi che Ausilio può valutare: Dani Ceballos e Luka Jovic. Il primo viene visto come un possibile vice di Marcelo Brozovic, ha giocato poco in stagione per un infortunio alla caviglia durante il torneo olimpico. L’altro è un nome in seconda fascia se Lautaro Martinez non dovesse partire, assieme ad Andrea Belotti (salvo rinnovo col Torino). Per il duo del Real Madrid si punta a ottenere un prestito.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti



