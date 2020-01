Pradè avvisa Inter-Juventus: “L’atteggiamento di Chiesa ci fa solo piacere”

Pradè ha parlato della situazione legata a Federico Chiesa. Dopo alcuni problemi fisici e prestazioni non eccellenti, il calciatore era stato accusato di poco attaccamento alla Fiorentina. Occhio sul mercato con Inter e Juventus alla finestra, ma ora la situazione appare diversa. Ecco le parole del dirigente viola ai microfoni di DAZN

NESSUNA ROTTURA – Daniele Pradè ha parlato della situazione legata a Federico Chiesa, con Inter e Juventus che seguono l’esterno sul mercato: «Chiesa è determinante per noi, può risolvere tanti problemi. Come sa stare dentro questa situazione ci fa solo piacere. Lui ha sempre dimostrato, ma per un infortunio o un altro non è stato a disposizione. Ha fatto un’ottima preparazione: ha lavorato anche durante le vacanze». L’attaccante, dunque, non ha alcuna intenzione di strappare con la Fiorentina: le pretendenti sono avvisate. E occhio al rinnovo.