Chiesa non strappa, Fiorentina spinge. Inter-Juventus in attesa: clausola?

Chiesa è da diversi mesi nel mirino di Inter e Juventus. L’attaccante della Fiorentina piace molto alle big italiane, ma Commisso è riuscito a trattenerlo la scorsa estate. Lo scenario potrebbe cambiare nelle prossime settimane, ma occhio al rinnovo con clausola di rescissione. Ecco le ultime dalla “Gazzetta dello Sport”

NIENTE STRAPPI – Federico Chiesa si sta comportando da grande professionista. Nonostante il forte interesse di Inter e Juventus, l’esterno sta dando il massimo per il club viola. La Fiorentina, però, sa bene delle intenzioni dei due club a capo della classifica. Per questo motivo, il club toscano spinge per il rinnovo di contratto. All’interno, però, potrebbe essere presente un’ingente clausola rescissoria con cui l’attaccante potrebbe liberarsi in caso di offerte congrue.