Eriksen all’Inter per “necessità” di Mourinho. Bluff su Vidal? Gabigol via – SM

Eriksen può approdare subito all’Inter “grazie” a Mourinho. Come appreso da Paolo Bargiggia – giornalista di “Sport Mediaset” -, la strategia del tecnico portoghese si sposa con quella interista in caso di fallimento dell’operazione Vidal. E Londra potrebbe diventare anche la nuova casa di Gabigol

AFFARI INCROCIATI – Nonostante le notizie negative che arrivano dalla Spagna (vedi articolo), l’Inter non si è ancora arresa per Arturo Vidal, obiettivo principale del mercato invernale. In agenda un incontro con l’agente del centrocampista cileno per capire se il Barcellona sta bluffando solo per alzare il prezzo. In caso di novità avverse, si può accelerare su Christian Eriksen, in uscita forse da subito. Negli ultimi tre giorni l’Inter ha intensificato i contatti con l’agente del centrocampista danese, anche perché José Mourinho dà l’OK per cederlo a gennaio. Il motivo? Evitare che in estate vada ai “nemici” del Manchester United a parametro zero. La cifra da conferire al Tottenham si aggira intorno ai 20 milioni di euro, intanto l’Inter ha offerto 10 milioni a stagione a Eriksen. Sempre a Londra, Frankie Lampard gradisce Gabigol, su cui c’è sempre il Flamengo. In cambio dal Chelsea può arrivare Olivier Giroud, in scadenza.