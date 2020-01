Emerson Palmieri-Marcos Alonso: doppio sgarbo Juventus. Risposta Inter?

Condividi questo articolo

Emerson Palmieri e Marcos Alonso non sono giocatori fondamentali per il Chelsea. Alle giuste condizioni potrebbero partire, con Juventus e Inter alla finestra. I nerazzurri, però, potrebbero essere bloccati nel caso in cui i bianconeri chiudessero per l’ex Roma. Ecco le ultime novità riportate dalla “Repubblica”

DUE ESTERNI BLOCCATI PER UNO – Emerson Palmieri è stato accostato all’Inter, ma ora appare vicino alla Juventus. Il club bianconero continua a seguire l’oriundo e il suo eventuale arrivare potrebbe dar fastidio anche ai nerazzurri. Difficile, infatti, che il Chelsea decida di privarsi di entrambi i suoi laterali mancini nella stessa sessione di mercato. Palmieri a Torino sarebbe, quindi, un ulteriore ostacolo per Marcos Alonso all’Inter.