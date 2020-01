Politano-Napoli, fatta! Agenti in sede Inter per chiarimento:...

Politano-Napoli, fatta! Agenti in sede Inter per chiarimento: i numeri – Sky

Non solo Eriksen nel mercato dell’Inter (QUI tutti i dettagli). I nerazzurri lavorano in uscita con Politano ormai a un passo dal Napoli. Ecco le ultime secondo quanto detto a “Sky Sport 24”

ACCORDO – Matteo Bovicelli ha parlato prima dell’accordo tra giocatore e Napoli: «Politano in uscita. Dopo quanto successo con la Roma è nata l’idea Napoli. L’accordo tra il giocatore e il club partenopeo è arrivato oggi con questa sua nuova avventura che può cominciare. Al momento non dovrebbe arrivare Llorente in nerazzurro perché i partenopei hanno deciso di non privarsi dello spagnolo visto l’infortunio di Mertens».

DETTAGLI – Ulteriori dettagliC sono arrivati da Luca Marchetti: «Per Politano 4 anni e mezzo di contratto con opzione per il quinto. Accordo totale tra Inter e Napoli per un prestito con obbligo di riscatto fissato a circa 25 milioni di euro. Non so se ci sarà già per la sfida contro la Juventus di domenica. Oggi comunque i procuratore del giocatore sono voluti passare in sede per chiarirsi e fare pace dopo quanto successo con la Roma».