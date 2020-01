Giroud-Llorente, Inter aveva capito intenzioni Napoli: le ultime – Sky

Politano è ormai a un passo dal diventare un giocatore del Napoli (QUI tutti i dettagli). L’Inter è quindi pronta a sostituirlo. Due gli obiettivi dei nerazzurri: Giroud e Llorente

ANCORA PREMIER – «L’Inter aveva capito le intenzioni del Napoli su Llorente già ieri (no cessione, ndr). L’obiettivo principale dei nerazzurri resta quindi Giroud. Per il francese pronti 2 anni e mezzo di contratto. Al Chelsea andranno 5 milioni più uno di bonus. Conosce Conte e saprà benissimo come integrarsi. Ora dopo l’addio di Politano arriverà lui per rinforzare l’attacco». Queste le parole di Luca Marchetti a “Sky Sport 24”.