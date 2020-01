Eriksen, accordo Inter-Tottenham! Gli ultimi dettagli prima dell’arrivo – Sky

Dopo una lunga trattattiva Inter e Tottenham hanno raggiunto un accordo per Eriksen! Ecco i dettagli e cosa manca per vederlo partire in direzione Milano secondo quanto riportato da Luca Marchetti di “Sky Sport”

DETTAGLI – «Eriksen sarà a Milano non prima di lunedì. L’Inter gioca domenica, mentre il Tottenham domani ed è stato convocato. È stata decisiva la giornata di oggi con ulteriori incontri con gli intermediari che sono venuti in Italia per chiudere la trattativa. Inter e Tottenham si sono virtualmente strette la mano dopo l’ulteriore rilancio dei nerazzurri. Cosa manca? Il Tottenham dovrà prendere un giocatore per sostituirlo. Oggi c’è stato lo scatto decisivo. La cifra spesa immagino sia molto vicina ai 20 milioni. Al giocatore 7 milioni e mezzo a stagione più bonus. Mancano quindi da risolvere le ultime questioni burocratiche prima di dire al giocatore di partire». Queste le parole di Luca Marchetti a “Sky Sport 24”.