Pinamonti, ultima con l’Inter poi via in prestito. C’è l’accordo

L’Inter quest’oggi inaugura la nuova stagione con la prima partita di campionato contro il Genoa. I nerazzurri sono pronti a riaccogliere anche il pubblico a San Siro e la carica è quella giusta. Andrea Pinamonti sarà della partita ma poi saluterà Milano per volare all’Empoli.

ACCORDO RAGGIUNTO – Come detto l’Inter quest’oggi è pronta a cominciare la sua nuova stagione. Il Genoa è il primo avversario alle 18:30 a San Siro dove torneranno anche i tifosi a supportare la squadra campione d’Italia (vedi articolo). Molto probabilmente partirà dalla panchina Pinamonti che però, nei prossimi giorni, è pronto a salutare l’Inter (vedi articolo). L’attaccante, come riportato da Michele Criscitiello di ‘Sportitalia’, ha trovato l’accordo con l’Empoli per accasarsi in prestito nella squadra neo-promossa in Serie A. Sicuramente un’esperienza che potrà far bene a Pinamonti con l’Empoli che punta forte su di lui e su Patrick Cutrone per mantenere la categoria e centrare la salvezza a fine anno. Pinamonti d’altronde, con l’arrivo di un altro attaccante annunciato da Simone Inzaghi, si sarebbe trovato chiuso a Milano. Fare esperienza, sempre in Serie A, è quindi fondamentale per lui.

