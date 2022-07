Pinamonti-Salernitana manca l’OK a procedere e l’Inter non vende (ancora)

Pinamonti alla Salernitana per adesso è un no. L’Inter aveva trovato l’accordo con il club campano ma l’OK del giocatore non è arrivato. Adesso i salentini puntano anche ad altro

RIFIUTO − L’Inter continua a lavorare sulle uscite ma il freno arriva però dagli stessi giocatori. Un esempio è Andrea Pinamonti. L’attaccante classe 1999, dopo aver rifiutato il Monza, ha detto no anche alla Salernitana. L’Inter e la squadra campana aveva già praticamente trovato un accordo di massima sia sulla formula che sulle cifre ma il ragazzo ha al momento stoppato l’operazione. Manca l’OK di Pinamonti per procedere. Intanto la Salernitana sta sondando anche altre soluzioni per non rimanere a secco. Tra queste l’ex Milan e Fiorentina Krzysztof Piątek.