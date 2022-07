Milenkovic aspetta una big: patto con la Fiorentina. Urge mossa Inter − Sky

Milenkovic ha stretto un patto con la Fiorentina per essere ceduto ad una big. L’Inter lo ha messo come obiettivo di mercato ma al momento non sta affondando

DISPONIBILITÀ DEL GIOCATORE − Luca Cilli di Sky Sport dà aggiornamenti sulla situazione legata a Milenkovic: «Nikola Milenkovic resta un obiettivo di mercato dell’Inter. Al momento, il giocatore ha l’accordo con la Fiorentina. Infatti, la scorsa estate ha rinnovato il suo contratto con il club viola e come riconoscenza è stato siglato una sorta di patto. In caso di arrivo di un’offerta allettante per lui allora la Fiorentina l’avrebbe valutata. L’Inter è sul giocatore e ovviamente lo stesso Milenkovic sarebbe d’accordo a trasferirsi in una big. La Viola aspetta una proposta dei nerazzurri».