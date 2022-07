FOTO − Zanetti vince sempre! Il vicepresidente Inter alza un altro trofeo

Il vicepresidente dell’Inter, nonché straordinaria bandiera del club nerazzurro, ha vinto un torneo in Argentina riservato agli over 50. Pupi ha alzato l’ennesimo trofeo della sua carriera

ALTRA VITTORIA − Si scrive Javier Zanetti si legge vincente. Il vicepresidente dell’Inter non smette di stupire in campo tant’è che ha vinto un altro trofeo in Argentina. Si tratta della coppa di Clausura riservato agli over 50. Pupi ha trionfato con la maglia del Talleres. Il torneo, organizzato dalla Federazione argentina, ha visto in finale proprio la squadra di Zanetti contro il Defensores de Belgranos. Gara vinta da 2-1. Sui Instagram, l’ex leggenda nerazzurra è apparso in festa con tanto di trofeo.