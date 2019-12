Pinamonti, Inter-Genoa ultima in rossoblu? Due ipotesi di mercato – TS

Secondo quanto scrive “Tuttosport”, per Andrea Pinamonti Inter-Genoa potrebbe essere l’ultima partita in rossoblu. Il giocatore sarebbe infatti sul mercato e al momento le possibili ipotesi sono due: alla Roma, come vice Dzeko, o all’Inter come vice Lukaku.

ULTIMA PARTITA – Per Andrea Pinamonti, Inter-Genoa potrebbe essere una partita doppiamente importante. Non solo il ritorno (come titolare) nel suo ex stadio, contro la squadra che lo ha fatto crescere. Ma anche la sua ultima possibile presenza in maglia rossoblu. L’attaccante sarebbe infatti sul mercato. I liguri, dopo l’infortunio di Kouamé, hanno bisogno di una punta dal gol facile, cosa che fin qui Pinamonti non è riuscito a garantire. Le caratteristiche del giocatore si concentrano di più infatti sulla capacità di fare un grande lavoro in attacco e di sacrificarsi, cosa che gli ha permesso di ricevere i complimenti sia da Andreazzoli che da Thiago Motta.

POSSIBILI IPOTESI DI MERCATO – Ecco perché a gennaio i rossoblu potrebbero decidere di cederlo e di cercare un attaccante più dedito al gol che al gioco di squadra. Le ipotesi, al momento, sono due. La prima porterebbe a Roma (squadra a cui il talento di Cles ha segnato uno dei suoi due gol in Serie A quest’anno), con un ruolo da vice Edin Dzeko. La seconda, invece, riguarderebbe un ritorno all’Inter come vice Lukaku.