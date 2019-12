Inter-Genoa, ottimismo Borja Valero. Sensi-Gagliardini arruolabili – TS

Secondo quanto scrive “Tuttosport”, Antonio Conte può tirare un (mezzo) sospiro di sollievo in vista di Inter-Genoa: sembra infatti filtrare ottimismo per il recupero di Borja Valero dopo il problema al polpaccio in seguito alla sfida contro la Fiorentina. Buone notizie anche riguardo a Stefano Sensi e Roberto Gagliardini, arruolabili per la panchina.

OTTIMISMO – Filtra ottimismo riguardo alla presenza in campo da titolare di Borja Valero in Inter-Genoa. Il centrocampista spagnolo, uscito nel finale della sfida pareggiata per 1-1 contro la Fiorentina all’Artemio Franchi per un problema al polpaccio, ha svolto ieri un programma personalizzati e con ogni probabilità potrà essere in campo sabato sera a San Siro. La sua presenza è fondamentale, sia per il fatto che Antonio Conte ha i giocatori contati a centrocampo (oltre a lui, solo Matias Vecino), sia perché servono le sue caratteristiche per rimpiazzare l’assenza per squalifica di Marcelo Brozovic.

PRONTI A RIENTRARE – Oltre a lui, filtra anche ottimismo per la situazione degli infortunati Stefano Sensi e Roberto Gagliardini. Per loro una parte di allenamento in gruppo e una parte personalizzata. Al momento entrambi sono pronti per essere convocati e arruolati, ma con una partenza soltanto dalla panchina. Considerata l’emergenza a centrocampo, è fondamentale per Conte averli a disposizione, specialmente a partita in corso.