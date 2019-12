Pedullà: “Inter, 2-3 operazioni a gennaio. C’è Marcos Alonso. Vidal…”

Pedullà sostiene che l’Inter farà due o tre acquisti a gennaio. Il giornalista, in collegamento da Roma per Sportitalia Mercato, ha parlato di come Marcos Alonso resti un nome forte, a differenza di Vidal.

PUNTO MERCATO – Ecco l’analisi di Alfredo Pedullà: «L’Inter deve fare il mercato, pur essendo gennaio il mese del recupero di Alexis Sanchez e Nicolò Barella. L’Europa League è un altro sport al giovedì, dal mio punto di vista l’Inter deve capire quali utilizzare in Europa League. Non può pensare di essere in lotta per lo scudetto, a meno che non ne prenda sei nuovi a gennaio, e poi giocare la domenica o il lunedì tornando da una trasferta il venerdì. L’Inter ha obiettivi ben precisi: Arturo Vidal piace ad Antonio Conte ma è una cosa fredda, in questo momento non c’è una trattativa calda. Non c’è la volontà della società di spendere tanti soldi d’ingaggio per un centrocampista oltre i trent’anni. Dejan Kulusevski dipende molto dal Parma, teniamo Marcos Alonso, Rodrigo de Paul e Nemanja Matic. Poi ci possono essere le sorprese, vediamo se Matteo Politano resta o andrà a Firenze a gennaio. L’Inter due o tre operazioni, compreso l’esterno e piace Marcos Alonso, a gennaio le deve fare».