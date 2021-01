Pinamonti, il Benevento avanza: altri profili valutati, ma un vantaggio – Sky

Andrea Pinamonti Inter

Pinamonti resta nel mirino del Benevento, con i sanniti che lo mettono in testa agli altri attaccanti. Gianluca Di Marzio, nel corso di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, ha parlato di questa situazione da valutare.

L’OPERAZIONE AVANZA – C’è la possibilità di una cessione per l’Inter, secondo Gianluca Di Marzio: «Il Benevento vuole un attaccante. Il nome è quello di Andrea Pinamonti. Non è l’unico, ma è quello che in una sorta di gerarchie piace di più a Filippo Inzaghi e al direttore sportivo Pasquale Foggia. Sanno sull’entusiasmo di Pinamonti ad accettare la destinazione, poi hanno valutato anche giocatori come Simone Zaza, Andreas Cornelius eccetera, però pinamonti è quello che ha più possibilità di arrivare. La formula sarebbe il prestito con diritto di riscatto».