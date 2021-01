Caicedo all’Inter? Chiarezza sulle voci riguardanti la punta della Lazio – SI

200877001 | © Marco Canoniero

Caicedo è stato accostato all’Inter anche nella giornata di oggi (vedi articolo). Sull’attaccante ecuadoriano si è espresso Alfredo Pedullà, in apertura di “Sportitalia Mercato”, spiegando come stanno le cose legate al giocatore della Lazio e a Pinamonti.

ATTACCANTE FERMO? – Alfredo Pedullà smentisce quanto detto in giornata su una possibile operazione in entrata: «È stata una giornata interlocutoria per quanto riguarda gli attaccanti. La voce che si era sparsa nel pomeriggio di Felipe Caicedo in orbita Inter: non ci sono tracce, non è un obiettivo. La Lazio non lo cede, non è accostabile all’Inter. Per Andrea Pinamonti c’è la trattativa con il Benevento».