Pinamonti, Atalanta fiduciosa: ecco la prima offerta, bassa per l’Inter – SM

Pinamonti ha congelato le altre offerte per aspettare quella dell’Atalanta, che deve ancora convincere l’Inter sulle cifre. Secondo quanto appreso da Sport Mediaset, l’operazione può andare in porto nei prossimi giorni una volta ridotta la distanza tra domanda e offerta

FORBICE DA RIDURRE – Il futuro di Andrea Pinamonti potrebbe essere ancora nerazzurro… ma a Bergamo. L’Atalanta finora si è spinta fino a 10 milioni di euro più 5 di bonus per l’attaccante classe ’99. L’Inter chiede 20 milioni per cedere Pinamonti a titolo definitivo. Una forbice di circa 5 milioni da ridurre, probabilmente modificando l’offerta tra parte fissa e variabile. Come riportato da Daniele Miceli – giornalista di Sport Mediaset -, in casa nerazzurra c’è reciproca fiducia di arrivare alla fumata bianca. Pinamonti sembra molto più vicino all’Atalanta, adesso.