Lazaro e Dalbert esuberi dell’Inter: rientrano a casa? Biglietto di sola andata

Lazaro torna all’Inter, Dalbert idem. Ma non è detto che ciò avvenga fisicamente, dato che i due esterni non sono nei piani nerazzurri. L’obiettivo è riuscire a cedere entrambi prima che inizi il ritiro. E ciò dovrà avvenire necessariamente a titolo definitivo, soprattutto per il brasiliano. Si lavora sul ritorno a “casa” per entrambi, casa che non è rappresentata dall’Italia

ESUBERI IN USCITA – Il 1° luglio Valentino Lazaro e Dalbert torneranno ufficialmente all’Inter ma come altri esuberi solo di passaggio. Il contratto del classe ’96 austriaco scade nel 2024, quindi ci sarebbe anche margine per un altro prestito annuale. Soluzione poco gradita dallo stesso Lazaro, però. Quello del classe ’93 brasiliano nel 2023, pertanto andrà in scena una cessione a titolo definitivo. Scenario che l’Inter si augura per entrambi. Il prestito di Lazaro al Benfica non si trasformerà né in un riscatto né in un ritorno in Portogallo. Più facile la destinazione Germania, da dove Lazaro arrivò nel 2019 via Berlino (Hertha BSC). E tornò un anno dopo, al Borussia Monchengladbach, in prestito. E proprio il Gladbach si candida come possibile opzione per l’esterno destro austriaco (ma l’operazione è molto complicata, ndr). Dalbert, invece, non verrà riscattato dal Cagliari, retrocesso in Serie B. E può fare ritorno in Francia, da dove arrivò nel 2017 e tornò nel 2020, al Rennes, in prestito. L’ipotesi Nizza prende quota soprattutto per via della percentuale che spetta al club francese in caso di cessione dell’esterno sinistro brasiliano. Ciò significa che il Nizza può risparmiare qualcosa in caso di riacquisto di Dalbert dall’Inter. Buono, no…? Lazaro rivede la Germania, Dalbert la Francia: gli esuberi tornano a casa? In ogni caso, stavolta si tratterà di un biglietto di sola andata. Gentilmente offerto dall’Inter.