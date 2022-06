VIDEO – Milenkovic legato a Skriniar ma non solo: una concorrente per l’Inter

Il nome di Nikola Milenkovic è sul taccuino dell’Inter per la difesa come eventuale sostituto di Milan Skriniar (vedi video). Sul centrale della Fiorentina ha messo gli occhi anche la Juventus per motivi analoghi. Di seguito il video con l’aggiornamento dalla Redazione di Sky Sport

